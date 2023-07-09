أردوغان وبايدن يبحثان مسألة انضمام السويد لـ«الناتو»

قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أردوغان لبايدن، إن ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الخطوات ليست مفيدة، إذ يواصل أنصار جماعات تصنفها تركيا إرهابية تنظيم احتجاجات في السويد.

وذكر بيان الرئاسة أن الرئيسين ناقشا أيضاً، خلال الاتصال، تسليم مقاتلات إف-16 إلى تركيا، ووضع أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيلتقي بايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي ستستضيفها ليتوانيا الأسبوع المقبل.