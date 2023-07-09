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بايدن: لا «إجماع» على انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»

بايدن يغادر واشنطن متوجها إلى أوروبا
9 يوليو 2023 22:05

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لا يوجد «إجماع» على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يستعد الحلف العسكري لعقد قمته المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.
وغادر الرئيس الأميركي واشنطن، اليوم الأحد، وسيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن غداً الاثنين، قبل أن يتوجه إلى ليتوانيا لحضور قمة «الناتو» التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية أول أمس الجمعة وبثت اليوم الأحد، «لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن، في هذه اللحظة» في خضم الأزمة.
والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره البولندي اليوم الأحد، في آخر جولة دبلوماسية أوروبية مع أعضاء حلف الناتو لحشد الدعم لبلاده قبل انعقاد القمة. كما ناقش زيلينسكي، في مقابلة مع قناة «ايه بي سي نيوز» التلفزيونية الأميركية، المسار المحتمل للمفاوضات.

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