عضوان في الكونجرس يعلّقان على إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا

أثار السناتور الأميركي تيم كين والنائبة باربرا لي من الحزب الديمقراطي مخاوف، اليوم الأحد، بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستزود كييف بالقنابل المحظورة على نطاق واسع في إطار حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار أميركي ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال كين إن لديه «بعض الهواجس الحقيقية» بشأن القرار الأميركي لأنه قد يدفع دولا أخرى إلى خرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.

وعن أوجه استخدام أوكرانيا لتلك القنابل، قال كين لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية اليوم «لن يستخدموا تلك الذخائر ضد المدنيين الروس».

وأضاف كين عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن كييف قدمت تأكيدات أشار إليها البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية. ولم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وعادة ما تطلق تلك القنابل أعداداً كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل الأشخاص بشكل عشوائي على مساحة واسعة. وتلك التي لا تنفجر تشكل خطراً لعقود بعد انتهاء الصراع.

من جهتها، حثت لي إدارة بايدن على إعادة النظر في هذا القرار.

وقالت لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية اليوم «لا ينبغي استخدام القنابل العنقودية أبدا. هذا تجاوز للحدود». وأضافت أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان «قيادتها الأخلاقية» بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.