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روسيا وتركيا تبحثان إنقاذ اتفاق تصدير الحبوب

حصاد القمح في أوكرانيا
9 يوليو 2023 20:36

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف وهاكان ناقشا أيضاً، خلال مكالمة هاتفية، المستجدات في الأزمة الأوكرانية.
وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء "أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".
وتهدد موسكو بالانسحاب من الاتفاق، الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية، بسبب عدم تلبية عدد من مطالبها المتعلقة بشحناتها من الحبوب والأسمدة. ومن المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق في 17 يوليو الجاري.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إنه يضغط على روسيا لتمديد الاتفاق، الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة العام الماضي.
ووقع الاتفاق في يوليو 2022. وموازاة معه، وقع اتفاق آخر يسمح لروسيا بتصدير منتجاتها الغذائية وأسمدتها. لكن موسكو تقول، إن الاتفاق الخاص بها لم ينفذ بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها دول غربية.

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المصدر: وكالات
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