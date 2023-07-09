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مصر تستضيف مؤتمر قمة لدول جوار السودان

الدخان يتصاعد من مدينة أمدرمان في السودان
9 يوليو 2023 20:14

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان في 13 يوليو الجاري، لبحث سبل إنهاء التصعيد الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.
وأضاف المتحدث، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الوضع في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وقال المتحدث «حرصاً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، تستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان».
وذكرت وسائل إعلام أنه لم يتم تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الشخصيات التي قد تحضر القمة أو ما إذا كان ممثلون عن الأطراف السودانية سيكونون من بين الحضور.
ويستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أسابيع، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.
وقالت الأمم المتحدة، إن التصعيد أجبر أكثر من 500 ألف شخص على الفرار من البلاد إلى دول الجوار ونزوح مليونين آخرين داخلياً.

 

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