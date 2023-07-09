رئيس بولندا يوجه نداء لقادة الناتو قبل قمة فيلينيوس

وجه الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، نداء إلى قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبيل قمة مرتقبة في العاصمة اللتوانية فيلنيوس الأسبوع المقبل.

وشدد دودا، خلال زيارة إلى أوكرانيا، على ضرورة إظهار الوحدة قبل انعقاد القمة التي تنتظر كييف منها أن تجسد آمالها بالانضمام إلى هذا التحالف.

تعقد هذه القمة بعد أكثر من شهر على بدء هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب متواضعة أمام خطوط دفاعية روسية صلبة.

وكتب دودا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته مدينة لوتسك (غرب أوكرانيا) مع نظيره فولوديمير زيلينسكي "نحن أقوى معاً".

وقال أندريه يرماك رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، من جانبه، على تطبيق تلغرام "أوكرانيا وبولندا معاً، متحدتان في النضال".

ووارسو هي أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا داخل الحلف الأطلسي، وتأمل، على غرار زيلينسكي الذي عاد من جولة في دول أوروبية، في حشد الدعم لانضمام كييف إلى هذا التحالف العسكري.

ومن المنتظر أن تحصل كييف، خلال قمة الحلف المقررة في العاصمة اللتوانية فيلنيوس في 11 و12 يوليو الجاري، على "ضمانات أمنية" من الغربيين، بدون الالتزام بجدول زمني يتصل بالانضمام.

أكدت واشنطن أن أوكرانيا لا يزال أمامها "عبور العديد من المراحل" ولن تتمتع بـ "تدابير خاصة" لتسهيل انضمامها. واعتبر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، من جانبه، أن الانضمام لن يكون ممكناً إلا بعد انتهاء الأزمة الحالية.