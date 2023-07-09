نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق تجارة حرة

وقّع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، اليوم الأحد، اتفاق تجارة حرة تقول بروكسل إنه يمكن أن يرفع المبادلات بنسبة 30% في غضون عقد.

تم التوصل إلى الاتفاق في يونيو 2022 بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه "طموح".

وأضافت "إنه اتفاق تجارة حرة متوازن للغاية".

وتابعت فون دير لايين من بروكسل، حيث مقر العديد من هيئات الاتحاد الأوروبي "نيوزيلندا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واتفاق التجارة الحرة سيقربنا الواحد من الآخر".

بدوره، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الاتفاق "سيولد فرصا اقتصادية جديدة جوهرية".

رئيس الوزراء النيوزيلندي ورئيسة المفوضية الأوربية خلال حفل توقيع الاتفاق

وأضاف "إنه مفيد جدا لكلا الطرفين".

الاتحاد الأوروبي هو ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا التي يستورد منها الكثير من المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم.

وناهز حجم التجارة الثنائية تسعة مليارات يورو (9,9 مليارات دولار أميركي) العام الماضي.

وترى بروكسل أنه يمكن زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمقدار 4,5 مليارات يورو سنويا. كما يمكن أن يرتفع استثمار التكتل في نيوزيلندا تدريجيا بنسبة تصل إلى 80%.

ويتضمن الاتفاق قسما عن التنمية المستدامة، هو الأول من نوعه في اتفاق تجاري يبرمه الاتحاد الأوروبي.

وأشارت أورسولا فون دير لايين إلى أنه "لأول مرة في اتفاق تجاري، قمنا بتضمين التزامات بشأن اتفاق باريس للمناخ" الذي يهدف للحد من احترار المناخ إلى أقل من درجتين مئويتين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "عبر الالتزامات الاجتماعية والمناخية غير المسبوقة، فإنه يدفع النمو العادل والأخضر مع تعزيز الأمن الاقتصادي لأوروبا".

ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يجب أن ينال موافقة البرلمانين الأوروبي والنيوزيلندي.