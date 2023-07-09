انتخابات رئاسية مبكرة في أوزبكستان

أدلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بصوته، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية مبكرة يرجح أن يحتفظ فيها بالسلطة في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

وأقرت مفوضية الانتخابات صحة الاقتراع، مشيرة إلى تصويت حوالى 70 بالمئة من أصل 19,2 مليون ناخب.

كان ميرزيوييف، الذي انتخب عام 2016 ثم أعيد انتخابه في 2021، دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة في أعقاب الاستفتاء على تعديلات دستورية نالت تأييد أكثر من 90% من المقترعين في هذا البلد الغني بالنفط والذي يحتل موقعا استراتيجيا في قلب آسيا الوسطى.

وبين أبرز التعديلات الدستورية، تمديد مأمورية الرئيس من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات.

ويعتقد أن نتيجة هذه الانتخابات، التي ستعلن بشكل أولي الاثنين، محسومة لصالح الرئيس الحالي الذي يخوض الاستحقاق أمام ثلاثة منافسين.