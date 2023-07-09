الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الألماني يحذّر من زيادة التأييد لليمين الشعبوي

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
9 يوليو 2023 18:55

حذّر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، من التصويت لحزب «البديل من أجل ألمانيا» المنتمي لأقصى اليمين.
وفي مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني، أعرب الرئيس الألماني عن قلقه حيال ارتفاع نسب تأييد الحزب في استطلاعات الرأي.
وحذر شتاينماير، في الوقت نفسه، من التصويت الاحتجاجي.
وقال الرئيس الألماني «كل ناخب يتحمل مسؤولية ما يفعله»، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على «تأييد حزب يسهم في إضفاء الطابع العنيف على السجالات».
وحذر شتاينماير من أنه «لا ينبغي علينا أن نستمر في دعم عمل مثيري الخوف في هذا المجتمع. ما نحتاجه ليس اقتصاد مثيري الخوف بل اقتصاد من يحلّون المشاكل. ولا يبدو الحال كما لو أننا ليس لدينا أحد من هؤلاء».
وفقا لاستطلاعات الرأي، وصلت نسبة تأييد حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، في الأيام الحالية، إلى 20% لتضعه كثاني أقوى حزب في البلاد بعد الاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض في البلاد، ومتفوقا على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي.
واحتل الحزب اليميني الشعبوي صدارة قائمة أقوى الأحزاب في الوقت الراهن في كل من ولاية براندنبورج وولاية تورينجن وولاية سكسونيا (كلها ولايات شرقية) والتي ستشهد انتخابات برلمانية في غضون أكثر من عام.
وأضاف الرئيس الألماني «نعم استطلاعات الرأي مقلقة، لكنها يجب ألا تؤدي بنا إلى أن نقوم تلقائيا بتصنيف كل سؤال نقدي على أنه سؤال شعبوي أو يميني متطرف».
وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأنه في حال أعرض قطاع كبير من الناخبين عن أحزاب المشاركة حاليا في الحكومة ولم يستفد أكبر حزب معارض من ذلك، فإن هذا الأمر يثير أسئلة «ويجب بالطبع على الأحزاب المشاركة في الحكومة أن تسأل نفسها، وهذا ما تفعله حول ما إذا كانت تتبنى القضايا الصحيحة وما إذا كانت هناك قضايا تم استبعادها وما إذا كانت اختارت طريقة التواصل المناسبة وما إذا كانت هذه الأحزاب تظهر الوحدة التي يتوقعها الناخبون أم أن ما يظهر هو قدر أكبر من اللازم من الخلاف».

أخبار ذات صلة
لأول مرة.. حزب البديل الألماني الشعبوي يفوز بمنصب عمدة مدينة
حزب "البديل" الألماني المتطرف يفوز بأول منصب قيادي في البلديات
المصدر: د ب أ
فرانك فالتر شتاينماير
الشعبوية
اليمين المتطرف
أقصى اليمين
استطلاعات الرأي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يقوم بجولة على قناة دبي المائية
الإمارات
محمد بن راشد يقوم بجولة على قناة دبي المائية
اليوم 21:25
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©