الصومال.. مقتل 40 من حركة الشباب بينهم قادة

قُتل أكثر من 40 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، بينهم قادة، في هجوم جوي وبري شنته قوات «الجيش الوطني الصومالي»، صباح اليوم الأحد، بدعم دولي في ويلمارو، وهي بلدة تقع على بعد 40 كيلومتراً عن أفمادو في إقليم جوبا السفلى بالصومال.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية بأن الهجوم، الذي وقع فجر اليوم الأحد، استهدف مخبأ يتجمع فيه الإرهابيون، ومخزناً للأسلحة خاص بالحركة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني الصومالي، مدعومة بضربات جوية من الشركاء الدوليين، من تدمير المخبأ والمخزن بالكامل، بالإضافة إلى قتل أكثر من 40 مسلحاً، من بينهم العديد من القادة رفيعي المستوى.

كثف الجيش الوطني الصومالي وشركاؤه الدوليون، عملياتهم ضد حركة الشباب المتشددة خلال الأشهر الأخيرة، في هجمات تهدف إلى القضاء على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

يعد هذا الهجوم الأخير ضربة كبيرة للحركة، كما أنه مؤشر واضح على إرادة الجيش الوطني الصومالي لهزيمة الجماعة المتطرفة.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الصومالية وقوع الهجوم، موضحة مقتل ما لا يقل عن 40 من أعضاء حركة الشباب، بينهم قادة.

وتراجع نشاط الحركة إلى درجة كبيرة. لكنها لا تزال تشن، من حين لآخر، هجمات إرهابية ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وقوات الأمن.