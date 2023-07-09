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روسيا تسقط صاروخين استهدفا القرم وروستوف

تصاعد دخان في القرم بعد اعتراض صاروخ
9 يوليو 2023 16:33

قال مسؤولان روسيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، اليوم الأحد، صاروخين أحدهما حلق فوق شبه جزيرة القرم، والآخر فوق منطقة روستوف جنوب روسيا عند الحدود مع أوكرانيا.
وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ «كروز» قرب مدينة كيرتش.
وأضاف أكسيونوف، على تطبيق «تلغرام»، أن الحادثة لم تتسبب في أضرار أو إصابات، دون أن يحدد موقع انطلاق الصاروخ.
وتستضيف شبه جزيرة القرم مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.
وقال مسؤولون محليون إن حركة المرور على جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي، عادت بعد توقفها على ما يبدو، دون الكشف عن سبب هذا التوقف.
بدوره، قال فاسيلي جولوبيف حاكم إقليم روستوف الروسي، على «تلغرام»، إن الدفاع الجوي أسقط أيضاً صاروخاً أوكرانياً استهدف المنطقة.
وكتب جولوبيف «لم تقع إصابات. الحطام ألحق أضراراً جزئية بأسطح عدة مبان».
واتهمت موسكو مراراً أوكرانيا بشن هجمات على أهداف داخل روسيا. وتنفي كييف ذلك.

 

 

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المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
صاروخ
روستوف
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