الأمن الأردني: مقتل 3 مطلوبين في قضايا إرهابية

أعلنت مديرية الأمن العام مقتل 3 مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب باشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، ومنهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، وثالث هو احد المطلوبين الرئيسيين في خلية إرهابية واستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد النزلاء الفارين، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، ما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة. وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).