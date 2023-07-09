الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمن الأردني: مقتل 3 مطلوبين في قضايا إرهابية

عناصر من الأمن الأردني
9 يوليو 2023 15:39

أعلنت مديرية الأمن العام مقتل 3 مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب باشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام.

أخبار ذات صلة
الصومال.. مقتل 40 من حركة الشباب بينهم قادة
دراسة بحثية لـ«تريندز» تحلل ظاهرة «وسطاء الإرهاب» في أفريقيا

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، ومنهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، وثالث هو احد المطلوبين الرئيسيين في خلية إرهابية واستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى وشقيق أحد النزلاء الفارين، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، ما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة. وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

المصدر: وكالات
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
محمد بن راشد يقوم بجولة على قناة دبي المائية
الإمارات
محمد بن راشد يقوم بجولة على قناة دبي المائية
اليوم 21:25
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©