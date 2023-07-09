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تونس تسجل درجات حرارة قياسية

موضوعية
9 يوليو 2023 14:02

سجلت تونس درجات حرارة قياسية أمس السبت تجاوزت 48 درجة مئوية، وفق بيانات معهد الرصد الجوي في وقت تعاني فيه البلاد من نقص شديد في مخزونها المائي. وتصدرت مدينة القيروان بوسط البلاد قائمة المدن التونسية الأعلى حرارة مع تسجيلها 4ر48 درجة، وهو رقم قياسي في تونس في مثل هذه الفترة من العام.

وكشفت البيانات عن أن 23 محطة رصد جوي رئيسية في أنحاء البلاد تجاوزت فيها الحرارة مستوى 40 درجة مئوية، 12 منها فوق مستوى 45 درجة.

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وتعد هذه الأرقام أعلى بأكثر من 10 درجات من المعدلات العادية في شهر يوليو. وتوقع المعهد تسجيل انخفاض طفيف في الحرارة اليوم الأحد، بالمناطق الساحلية.

 

المصدر: وكالات
درجات الحرارة
تونس
القيروان
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