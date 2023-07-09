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قتلى إثر هطول أمطار غزيرة على الهند

رجل يدفع سيارة في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في نيودلهي
9 يوليو 2023 13:28

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم خلال اليومين الماضيين إثر هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بشمال الهند. وقد توقعت هيئة الارصاد هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.  

وذكرت شبكة " ان دي تي" الهندية أن هيئة الارصاد توقعت هطول أمطار غزيرة على دلهي وهاريانا وهيمشال براديش وأوتارخاند وراجستان والبنجاب وجامو وكشمير. وأوضحت هيئة الارصاد أن اضطرابا غربيا ساد فوق شمال الهند، مما أدى لهطول أمطار غزيرة أمس على عدة مناطق منها دلهي.

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وأدى تراكم المياه لحدوث اختناقات مرورية في عدة مناطق بالعاصمة الهندية. وقد هطل على دلهي 153 مليميترا من الأمطار خلال 24 ساعة، فيما تعد أعلى كمية تهطل خلال يوم واحد في شهر يوليو منذ 1982.

وقد لقيت سيدة حتفها في دلهي بعد انهيار سقف منزلها، في حين توفى أربعة أشخاص آخرين في حوادث متعلقة بالأمطار في راجستان. ولقيت سيدة وابنتها حتفهما في منطقة موزافارناجار في أوتار براديش صباح اليوم الأحد عقب انهيار منزلهما بسبب الأمطار الغزيرة. كما لقي ثلاثة أفراد من أسرة واحدة حتفهم في منطقة شيملا في هيمشال براديش في حادث مماثل. وفي ولاية جامو وكشمير، لقي جنديان حتفهما عقب أن جرفتهما الفيضانات في منطقة بونش مساء أمس السبت. 

المصدر: وكالات
الهند
الامطار الغزيرة
نيودلهي
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