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14 قتيلاً في انهيار مبنى سكني بالبرازيل

فرق الإنقاذ تبحث عن الضحايا تحت أنقاض المبنى المنهار في ضواحي ريسيفي
9 يوليو 2023 09:19

قال مسؤولو الدفاع المدني، إن مبنى سكنيا انهار في شمال شرق البرازيل مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، فيما تم العثور على جثة آخر المفقودين.
وقع الانهيار يوم الجمعة في حي جانجا بضواحي ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية.
وانهار المبنى السكني خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.
وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من الانهيار الذي لم تتضح أسبابه بعد.
وكان المسؤولون قد أعلنوا يوم الجمعة عن مقتل ثمانية.
وقدمت راكيل ليرا حاكمة بيرنامبوكو تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.

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المصدر: وكالات
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