أمطار غزيرة تعطل رحلات القطارات في اليابان

عطلت الأمطار الغزيرة في غربي اليابان اليوم الأحد رحلات القطارات بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع، وفقا لما أعلنته شركة سكك حديد غرب اليابان.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشركة المشغلة قولها إن الرحلات تم تعليقها من حوالي الساعة 30:8 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2330 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، مضيفة أنها تتوقع أن تبدأ القطارات في العمل مرة أخرى في الساعة الواحدة ظهرا على أقرب تقدير.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في ياماجوتشي والمحافظات القريبة، وذلك مع توقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الغربية والشرقية بسبب موسم الأمطار الذي لا يزال مستمرا في البلاد. ووصل مستوى الأمطار في مدينة شيمونوسيكي بمحافظة ياماجوتشي 55 ملليمترا في الساعة بحلول صباح اليوم الأحد.