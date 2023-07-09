ميتسوتاكيس يبدأ ولايته الثانية على رأس حكومة اليونان

فاز رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس بتصويت على الثقة في البرلمان ليبدأ بذلك ولاية ثانية مدّتها أربع سنوات، بعد أسبوعين على فوز حزبه "الديموقراطيّة الجديدة" في الانتخابات التشريعيّة.

وحصل الحزب الحاكم على ثقة 158 نائبا من أصل 300.

وكان حزب "الديموقراطيّة الجديدة" قد فاز بـ158 مقعدا في البرلمان.

في انتخابات 25 يونيو، فاز حزب "الديموقراطيّة الجديدة" بنيله 40,56 بالمئة من الأصوات في مقابل 17,8 بالمئة لمنافسه حزب سيريزا اليساري، متعهّدا تسريع الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.

وقال ميتسوتاكيس، السبت بعد تقديمه السياسة العامّة للحكومة إنّ "الانتخابات أظهرت أنّ اليونان دخلت حقبة تغييرات كبرى. والمهمّة التي أوكِلت إلى حزب الغالبيّة هي التحرّك سريعا نحو هذه التغييرات".

وقبل أيّام، أدّى ميتسوتاكيس اليمين الدستوريّة، متعهّدا تسريع عجلة الإصلاح.

وقال "سنبدأ العمل الجاد من أجل إصلاحات كبرى... لقد تعهّدتُ تنفيذ تغييرات كبيرة ... خلال هذه الولاية الثانية من أربع سنوات... لدينا غالبيّة برلمانية مريحة لفعل ذلك".



