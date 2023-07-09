قتلى في تحطم طائرة صغيرة بكاليفورنيا

قتل ستة أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة في ولاية كاليفورنيا بغرب الولايات المتحدة، وفقا للسطات الأميركية. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية أن طائرة من طراز سيسينا 550 تحطمت في أحد الحقول واشتعلت فيها النيران على الفور، وفقا لتغريدة نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا وإدارة إطفاء مقاطعة ريفرسايد.

وانتقلت الشرطة إلى موقع تحطم الطائرة في مدينة موريتا جنوب غربي مقاطعة ريفرسايد ، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس.

وقالت الإدارة في بيان صحفي "عثر الضباط على طائرة وهي مشتعلة بالكامل في أحد الحقول. وتم العثور على ستة ركاب على متن الطائرة وتم الإعلان عن وفاتهم في مكان الحادث".