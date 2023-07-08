الجمهوريون يحددون موعد أول مواجهة لاختيار المرشح الرئاسي

حدد الحزب الجمهوري الأميركي موعدا لأول مواجهة في انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي للحزب.

وسيكون الجمهوريون في ولاية أيوا كما جرت العادة أول القائمين بالبحث واتخاذ القرار بشأن المرشح الذى سيمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وذلك من خلال اجتماعات داخل الحزب تعرف باسم المؤتمر الحزبي الرئاسي.

وأعلن الحزب الجمهوري في أيوا أن اللقاءات ستنعقد في 15 يناير 2024. ومن المقرر أن يدلي الناخبون الجمهوريون في الولايات الأميركية الأخرى برأيهم في مواعيد لاحقة، في انتخابات تعرف عامة باسم "الانتخابات التمهيدية".

تضم مجموعة المرشحين الجمهوريين عددا من الأسماء أبرزها الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.