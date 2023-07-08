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العراق يشكل قوات خاصة بأمن المطارات والقرصنة البحرية

عناصر من الجيش العراقي (أرشيفية)
9 يوليو 2023 00:38

كشف عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، السبت، النقاب عن تشكيل قوات خاصة مدربة على تأمين المطارات العراقية، وأخرى لمعالجة القرصنة البحرية في مياه وموانئ العراق.
وقال الساعدي، في بيان صحفي، إن «النظرة الموضوعية للتحديات الحالية والمستقبلية لمكافحة الإرهاب تحتم على جهاز مكافحة الإرهاب إدامة نهجه واستراتيجيته وخططه، بما يتناسب وحجم التحديات، من خلال طرق علمية مدروسة، تكون على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة مستندة إلى معلومات دقيقة وأسس علمية تأتي بثمارها بعمليات استباقية تحيّد التنظيمات الإرهابية وتشلّ حركتها».
وأضاف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب «تم تخصيص قوات نوعية مهنية متدربة تدريبا عاليا في كافة المطارات المدنية، مهمتها الرئيسية معالجة حالات خطف الطائرات واحتجاز الرهائن تكون على أهبّة الاستعداد على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ».
وأوضح وأنه في «مجال العمليات البحرية، تم إنشاء قوات نوعية لمعالجة القرصنة البحرية في مياهنا الإقليمية وموانئنا، مع إجراء تدريبات تحاكي واقع القرصنة البحرية لهذه القوات بين فترة وأخرى».

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المصدر: د ب أ
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القرصنة البحرية
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