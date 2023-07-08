دعوات يمنية لملاحقة قيادات «الحوثي» وتقديمهم للعدالة

عدن (الاتحاد)

طالبت ندوة حقوقية، المجتمع الدولي بملاحقة ومحاسبة قيادات جماعة الحوثي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم جراء انتهاكاتهم المرتكبة ضد أبناء الشعب اليمني منذ عام 2014.

وأكدت الندوة التي عقدت على هامش الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، ونشرت تفاصيلها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أهمية العمل قانونياً وقضائياً على توثيق الجرائم والوقائع والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني، مشددةً على ضرورة الضغط على الحوثيين، وسرعة إطلاق سراح أبناء الأقليات الدينية، والكف عن مطاردتهم.

واستعرضت الندوة، انتهاكات جماعة الحوثي ضد الطفولة واستهداف منظومة التعليم، والتعذيب والقمع كأداة لترهيب المجتمع، واستهداف الحوثيين للأقليات الدينية (البهائيون نموذجاً)، واستهداف الصحفيين والإعلاميين.

وتطرق المتحدثون في الندوة، إلى مخاطر الجماعة الحوثية التي تستهدف النشء وتشمل عسكرة العملية التعليمية وتطييف المناهج والمراكز الصيفية المغلقة والعبث بالمحتوى الدراسي،

والأهداف التي تسعى من خلالها جماعة الحوثي إلى طمس الهوية الوطنية، وتهجير العقول والتحشيد، والزج بالأطفال إلى محارق الموت المحققة، مشيرين إلى الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً.

كما لفت المتحدثون، إلى واقع الأقليات في اليمن وما تتعرض له «الطائفة البهائية» من تنكيل من قبل الحوثيين، وطبيعة الانتهاكات بحق الأقليات والدوافع التي تقف خلف تلك الجرائم، وواقع القمع الحوثي تجاه شريحة من المدنيين، وواقع الصحافيين والإعلاميين في نطاق سيطرة الحوثيين، وما تعرضوا له من تنكيل وأذى.

وفي سياق متصل، استعرض فريق «الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات»، مع انتارا سنج، المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوضاع الطفولة في اليمن في ظل ارتكاب جماعة الحوثي مزيداً من الانتهاكات بحق الأطفال، وعدم التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها مع الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة «اليونسيف» حول حماية الأطفال أثناء النزاع المسلح، وعدم تجنيدهم.

وأوضح الفريق الحقوقي خلال اللقاء المنعقد على هامش الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني رصدت ووثقت حوالي 238 طفلاً تم تجنيدهم بعد الاتفاقيات التي وقعتها جماعة الحوثي مع الأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

كما تطرق الفريق الحقوقي اليمني إلى «تغيير جماعة الحوثي للكتاب المدرسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وما يشكله من خطر جسيم على الأطفال، ومصدراً للعنف ضدهم، حيث تتم تعبئة رؤوس التلاميذ بفكر وأيدلوجية الجماعة ودفعهم إلى ساحات المعارك وبناء شخصيات غير سوية تميل للعنف والإرهاب»، مشيرين إلى ما تقوم به جماعة الحوثية من زراعة الألغام والعبوات المفخخة بشكل ألعاب يصعب التعرف عليها، وبأشكال أحجار وتشكيلات مموهة، ليكون معظم ضحاياها من الأطفال.

كما اطلع الفريق الحقوقي، مسؤولة ملف اليمن في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نادين ساحوري، عن عملية الاعتقالات الواسعة التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وما يتعرضون له في سجون الحوثيين من انتهاكات وتعذيب، والذي تسبب للبعض منهم بإعاقات دائمة.

وتطرق الفريق الحقوقي، إلى ما قامت به الجماعة الحوثية مؤخراً من جريمة تطهير عرقي في منطقة «حرف سفيان» بمحافظة عمران، مطالباً بلجنة دولية لتقصي الحقائق، ولجنة طب شرعي لمعاينة الجثث الـ 17، وتحديد زمن الإعدام الذي قام به الحوثيون خارج إطار القانون.

كما استعرض الفريق، قضية الحصار المفروض على مدينة تعز، وإغلاق الحوثيين عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية في صنعاء، والسماح فقط للمنظمات التي تتماهى مع مشروع الجماعة، متطرقاً إلى القيود التي يفرضها الحوثيون ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان كالمنع من السفر والتنقل.