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مقتل مهندسَين أثناء نزع ألغام حوثية في صعدة

مهندسو مركز «مسام» خلال إزالة ألغام حوثية (من المصدر)
9 يوليو 2023 00:54

عدن (الاتحاد)

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قتل اثنان من مهندسي فرق التطهير من الألغام، أثناء عملهما في نزع الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في أطراف محافظة صعدة.
 وقال المرصد اليمني للألغام في منشور على «فيسبوك»، إن الفريق الهندسي كان قد نزع ما يقارب 10 ألغام مضادة للدروع في منطقة «المخنق» بـ«البقع»، إلا أن اثنين من الفريق صادفا ألغاماً زُرعت فوق بعضهما، انفجرت فيهما، ما أدى إلى وفاتهما.
وأكد المرصد أن «جماعة الحوثي تستخدم حيلاً كثيرة لاستهداف فرق التطهير والنزع، منها زراعة ألغام بطبقات متعددة ونشر عبوات ناسفة مموهة تعمل بتقنيات حديثة لا تكتشفها المساحات التقليدية، إضافة إلى عبوات تعمل بدواسات مشتركة وأخرى تعمل بالكاميرات الحرارية».
وفي سياق متصل، أُصيب مدنيان اثنان، إثر استهداف جماعة الحوثي، بقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة، مناطق سكنية، شمالي محافظة لحج.
 وأكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي استهدفت بعدد من قذائف الهاون، والأسلحة الرشاشة الثقيلة، مناطق مأهولة بالسكان على حدود منطقة «الصبيحة»، ما أدى إلى إصابة شخصين.
 يأتي ذلك بعد نحو 24 ساعة، على قصف حوثي استهدف «سوق الشريحة» في مديرية «القبيطة»، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين.

اليمن
الحوثيين
صعدة
الألغام
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