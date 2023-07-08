الصومال.. مصرع عنصرين من «الشباب» برصاص «أتميس»

مقديشو (الاتحاد)

قال متحدث عسكري أمس، إن قوات حفظ السلام الأفريقية «أتميس» نجحت في تصفية عنصرين من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمحافظة شبيلى السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن المتحدث باسم القوات الأفريقية العقيد عبدالله حسن غنلي تأكيده مقتل عنصرين من ميليشيات «الشباب» حاولا شن هجوم مباغت في منطقة «بلد الأمين» التابعة لمحافظة شبيلى السفلى والتي تعد منطقة زراعية تقع على بعد 82 كيلو متر جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وأضاف غنلي أن القوات الأفريقية تمكنت من مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين.