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أنباء عن تقدم أوكرانيا في مدينة باخموت

جندي أوكراني يطلق قذائف قرب مدينة باخموت
8 يوليو 2023 23:43

ذكر تقرير، أصدره المعهد الأميركي لدراسات الحرب نشر اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدماً ملحوظاً في هجومها المضاد في مدينة باخموت.
وأضاف المعهد، ومقره واشنطن، أن قوات كييف تواصل أيضاً عملياتها في ثلاثة قطاعات أخرى على الأقل من خط المواجهة.
سيطرت القوات الروسية على باخموت في مايو الماضي بعد أشهر من القتال. ومع ذلك، أظهرت لقطات حديثة أن الأوكرانيين حققوا مكاسب تكتيكية كبيرة بالقرب من قرية «ياهيدني» الواقعة على بعد كيلومترين شمال باخموت.
وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها تشن عمليات هجومية شمال وجنوب مدينة باخموت. وقال قائد القوات البرية الجنرال أولكسندر سيرسكي إنهم استعادوا السيطرة على مواقع معينة.
وأوضح المعهد الأميركي أيضاً أن الجيش الروسي نقل على ما يبدو مجموعته القتالية الشرقية بكاملها إلى جنوبي أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
الجيش الأوكراني
باخموت
التقدم
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