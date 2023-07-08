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بولندا تنقل قوات إلى حدودها مع بيلاروسيا

جنود من بولندا يتوجهون إلى الحدود مع بيلاروسيا
8 يوليو 2023 23:16

قال ماريوس بلاشتشاك وزير الدفاع البولندي إن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودهامع بيلاروسيا، اليوم السبت.
ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر، التي يرأسها يفغيني بريغوجن، حرية الانتقال إلى بيلاروسيا بعد محاولة تمرد انتهت إثر وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وكتب بلاشتشاك، على موقع تويتر، يقول "أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد".
وأضاف "هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا".
وقالت بولندا يوم الأحد الماضي إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على حدودها مع بيلاروسيا.
وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين، الذي يحاولون عبر حدودها مع بيلاروسيا، في الأسابيع الأخيرة. وقال حرس الحدود البولندي إن أكثر من 200 شخص حاولوا العبور بشكل غير قانوني أمس الجمعة.
وتتهم بولندا بيلاروسيا، منذ عام 2021، بدفع مهاجرين إلى عبور الحدود من أجل الوصول إلأى فضاء الاتحاد الأوروبي.
وقال قائد كبير في فاغنر، اليوم السبت، إن عنصار من المجموعة يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا.

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المصدر: وكالات
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