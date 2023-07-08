اجتماع وزاري خليجي - روسي في موسكو غداً لتعزيز العلاقات

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس الست وروسيا الذي سيعقد غداً، في العاصمة موسكو، يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، عن البديوي قوله: «إنه خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية». وأوضح أن «العلاقات الخليجية الروسية متميزة، منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، واستمرارها إلى الأن وهي دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات».

وأشار الأمين العام إلى أن «دول مجلس التعاون، من خلال التوجيهات لقادة دول المجلس تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية، وذلك سعياً لزيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات إستراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة».