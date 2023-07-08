كندا تستعيد 14 طفلاً وامرأة من رعاياها في مخيمات سوريا

دمشق (وكالات)

تسلم وفد من وزارة الخارجية الكندية من الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، 14 كنديا، هم 10 أطفال و4 سيدات، من عائلات مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي. والكنديون هم أفراد عائلات مسلحي «داعش»، وكانوا يعيشون في مخيمي «الهول وروج» بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وتوجد 36 امرأة و15 طفلا كندياً في المخيمات من أُسر مسلحي التنظيم، إضافةً إلى 4 كنديين موقوفين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» قاتلوا سابقا في صفوف التنظيم وقُبض عليهم في سوريا. ووصل الوفد الكندي إلى مناطق الإدارة الذاتية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، الأربعاء الماضي، قادما من إقليم كردستان العراق.

وترأس الوفد سيباستيان بوليو، المسؤول الأمني الأعلى ومدير قسم إدارة عمليات الطوارئ بالخارجية الكندية.

وعقد الوفد اجتماعا مع ممثلي الإدارة الذاتية، وكان من بينهم نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية المحامي خالد إبراهيم، والقيادية في «قسد» لانا حسين.