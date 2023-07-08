«كوب 28».. انطلاقة تنموية للتحول إلى «الاقتصاد الأخضر»

أحمد مراد (القاهرة)

اعتبر خبراء اقتصاد وتنمية، مؤتمر «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، قاطرة تنموية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه أن يُحدث تغييراً جذرياً في خريطة العالم خلال الفترة المقبلة، مع تنامي عدد المشروعات الكبرى والمستدامة التي تعتمد على الاستثمارات الخضراء المدفوعة بالمحفزات وأوجه الدعم الذي تقدمه مؤتمرات المناخ.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قمة المناخ في الإمارات تُعد فرصة حقيقية لتعزيز معايير الاستدامة البيئية، والتوسع في مجالات استخدام الديزل الأخضر، والهيدروجين الأخضر، ومعايير البناء، وتعزيز كفاءة النقل، والتخطيط الحضري، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، وغيرها من مجالات الاقتصاد الأخضر التي تتصدر دائماً مختلف القطاعات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية بالقاهرة خالد الشافعي، أن مؤتمر «كوب 28» يمثل محفزاً مهماً ومؤثراً في مسار الاستراتيجيات الإقليمية والدولية المعنية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد أهم سبل مواجهة التغيرات المناخية والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة البشر.

وقال الخبير الاقتصادي لـ«الاتحاد» إن «كوب 28» يأتي في وقت يتضاعف فيه اهتمام دول العالم بمجالات الاقتصاد الأخضر، ما يجعله نقطة فارقة وبداية فعلية وحقيقية للتحول إلى بناء مشاركات دولية ودعمها للاستثمارات الخضراء التي تدعم الاقتصاد العالمي وتحافظ على توازنه.

وبحسب بعض التقديرات الدولية فإن الاقتصاد الأخضر يعمل على تحسين كفاءة الموارد الطبيعية والطاقة عن طريق الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي ينخفض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة 40% بحلول العام 2050.

وإلى جانب ذلك، تحسين جودة وكفاءة التربة الزراعية وزيادة المحاصيل بنسبة 10%، وتحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة عليها من التلوث وترشيدها، ما يؤدى إلى تقليل الطلب على المياه في الزراعة والصناعة والسكن بنسبة 20%.

ويرى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن «كوب 28» قاطرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يُحدث تغييراً جذرياً في خريطة العالم بناء على المشروعات الكبرى والمستدامة التي تعتمد على الاستثمارات الخضراء خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالمحفزات وأوجه الدعم الذي تقدمها مؤتمرات المناخ المتتالية، وأبرزها مؤتمرا كوب 27 وكوب 28.

وكانت صناديق رأس مال المخاطر الخاصة بالشركات قد استثمرت في العام 2021 نحو 23.2 مليار دولار في أنشطة بقطاع تغير المناخ، وهي فئة واسعة تشمل الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والسيارات الكهربائية، مع العلم أن مبلغ الاستثمار يزيد على ضعفي الرقم المسجل في العام 2020.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن تحقيق العالم لهدف الحياد الكربوني بحلول العام 2050 من شأنه أن يوفر سوقاً تراكمية بقيمة 27 تريليون دولار بالنسبة للطاقة النظيفة.

أما خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، الدكتور السيد صبري فأوضح لـ«الاتحاد» أن الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل مباشر على الأنشطة الاستثمارية الصديقة للبيئة، وأيضاً الأنشطة الصناعية البعيدة عن الانبعاثات الكربونية التي تسبب ضرراً بالغاً بالبيئة والمناخ، ومن هنا تتصدر مجالات الاقتصاد الأخضر أجندة مباحثات ومناقشات مؤتمرات المناخ السابقة واللاحقة.

وذكر الدكتور صبري أن مباحثات ومناقشات «كوب 28» سوف تتطرق كثيراً إلى القضايا والمحاور المتعلقة بالاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على عناصر البيئة والمناخ، وبالتالي يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن الاستثمارات الخضراء توفر الملايين من فرص العمل في قطاعات مختلفة.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يوفر الاقتصاد الأخضر ما يقارب 24 مليون فرصة عمل حول العالم بحلول العام 2034، بينما تتحدث تقديرات أخرى عن 200 مليون وظيفة جديدة من المحتمل أن يوفرها الاقتصاد الأخضر بحلول 2050.