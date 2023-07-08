زيلينسكي في «جزيرة الأفعى» وشويجو يتفقد «قواته»

كييف (وكالات)

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جزيرة «زمييني» التي تعرف أيضا باسم «جزيرة الأفعى»، لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء الأزمة في 24 فبراير 2022، بحسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أمس.

ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تجول زيلينسكي رفقة مساعديه في الجزيرة التي تقع في البحر الأسود.

ووضع زيلينسكي، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين، تكريماً لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي «من هنا بالتحديد، أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة».

وأضاف «وعسى أن تكون الحرية، التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور، تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا». وتعتبر جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة إستراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه.

إلى ذلك، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس بدعم أوكرانيا «مهما طال الأمد»، وغردت فون دير لاين عبر موقع «تويتر»: «500 يوم منذ بدء الأز مة الأوكرانية، سوف ندعم أوكرانيا مهما طال الأمد».

وفي الجهة الأخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن الوزير سيرجي شويجو تفقد قوات، وأشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثاً مؤلفة من جنود متعاقدين.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر قناتها على «تيليجرام» ظهر فيه شويجو مرتديا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية. وهذا هو أول ظهور علني له مع القوات منذ تمرد مجموعة «فاجنر» الذي تم القضاء عليه في مهده الشهر الماضي.

ولم تذكر الوزارة توقيت تصوير الفيديو أو متى تفقد شويجو القوات.

وقالت وزارة الدفاع أمس: إن وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية».