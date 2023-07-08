مساعٍ تركية لتمديد «اتفاق الحبوب» فترة أطول

إسطنبول (وكالات)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن أنقرة تبذل جهوداً لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لفترات أطول بعد انقضاء مدته في 17 يوليو.

وأضاف «نعمل على كيفية تمديد الاتفاق بعد 17 يوليو، نأمل أن يتم تمديده مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وليس كل شهرين، سنبذل جهوداً في هذا الشأن وسنحاول زيادة مدته إلى عامين».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وصف الاتفاقات التي تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود مع تسهيل نقل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية بأنها تلعب «دوراً لا غنى عنه» في الأمن الغذائي العالمي.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين «يظل الأمين العام وفريقه ملتزمين تماما بالبناء على التقدم المحرز بالفعل ويتواصلون باستمرار مع مجموعة كبيرة مع أصحاب المصلحة في هذا الصدد». وأضاف حق «يدعو الأمين العام جميع من يهمهم الأمر لجعل الأمن الغذائي العالمي أولوية».

ومن المقرر أن ينتهي سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 17 يوليو. وواصلت الأسعار العالمية للحبوب والزيوت تراجعها في يونيو، لكن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة جداً في الأسواق الداخلية للدول الأفقر، على ما قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة الماضي.

وتراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يُستخدم لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 1.4% في يونيو مقارنة بشهر مايو.