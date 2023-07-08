بريطانيا تأمل في ضم السويد لـ «الناتو» قريباً

لندن (وكالات)

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أمله في ضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» «في أقرب وقت ممكن» بعد رفع التحفظات التركية حيال هذا الملف. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أمس، إن سوناك شدد في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأول على أهمية انضمام السويد لحلف «الناتو» وضرورة مصادقة الدول الأعضاء على انضمامها في أقرب الآجال. وأكد أن السويد حققت تقدماً في الاستجابة للمطالب الأمنية التركية «المشروعة» معربا عن تطلعه للعمل مع أردوغان خلال قمة «الناتو» المقبلة «لمعالجة التحديات المشتركة وضمان بقاء التحالف قويا ومرنا للدفاع عن الأمن الجماعي للدول الأعضاء».

يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب الانضمام لحلف «الناتو» بعد أشهر من بداية الأزمة الروسية وفيما نجحت فنلندا في الانضمام رسميا بداية أبريل الماضي لا تزال السويد تواجه رفضا من جانب تركيا. وتعقد قمة «الناتو» يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) وفي قمة جدول أعمالها مسألة انضمام السويد والخلافات مع تركيا بشأنها.