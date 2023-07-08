الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تأمل في ضم السويد لـ «الناتو» قريباً

ريشي سوناك
9 يوليو 2023 00:54

لندن (وكالات)

أخبار ذات صلة
بايدن يلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء خلال زيارة لبريطانيا
مساعٍ تركية لتمديد «اتفاق الحبوب» فترة أطول

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أمله في ضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» «في أقرب وقت ممكن» بعد رفع التحفظات التركية حيال هذا الملف. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أمس، إن سوناك شدد في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الأول على أهمية انضمام السويد لحلف «الناتو» وضرورة مصادقة الدول الأعضاء على انضمامها في أقرب الآجال. وأكد أن السويد حققت تقدماً في الاستجابة للمطالب الأمنية التركية «المشروعة» معربا عن تطلعه للعمل مع أردوغان خلال قمة «الناتو» المقبلة «لمعالجة التحديات المشتركة وضمان بقاء التحالف قويا ومرنا للدفاع عن الأمن الجماعي للدول الأعضاء». 
يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب الانضمام لحلف «الناتو» بعد أشهر من بداية الأزمة الروسية وفيما نجحت فنلندا في الانضمام رسميا بداية أبريل الماضي لا تزال السويد تواجه رفضا من جانب تركيا. وتعقد قمة «الناتو» يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) وفي قمة جدول أعمالها مسألة انضمام السويد والخلافات مع تركيا بشأنها.

بريطانيا
السويد
الناتو
حلف شمال الأطلسي
رجب طيب أردوغان
ريشي سوناك
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©