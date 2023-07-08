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واشنطن تستبعد أي اتصال مع كوريا الشمالية خلال «آسيان»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
9 يوليو 2023 00:54

سيوول (وكالات)

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استبعد مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية، عقد أي اجتماع مع كوريا الشمالية، على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في إندونيسيا الأسبوع المقبل.
وذكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك في إيجاز صحفي أمس الأول، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال زيارته لإندونيسيا يومي الخميس والجمعة المقبلين، لحضور المنتدى الإقليمي، على قوة الالتزامات الأمنية الصارمة الأميركية لحليفيها في الرابطة، كوريا الجنوبية واليابان، حسبما أفادت شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس. ووفقاً للمسؤول الأميركي، سيؤكد بلينكن مجدداً على إصرار واشنطن على مواجهة التهديد، الذي تشكله البرامج الصاروخية لكوريا الشمالية، مضيفا أنه لا توجد خطط للقاء مع المسؤولين الكوريين الشماليين في المنتدى.

واشنطن
الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
آسيان
إندونيسيا
رابطة دول جنوب شرق آسيا
أنتوني بلينكن
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