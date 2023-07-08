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روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية

ذخائر عنقودية
8 يوليو 2023 21:01

اتهم دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتحريض على حرب ثالثة نووية محتملة بسبب قرارها إرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا.
وكتب ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، عبر تطبيق «تلغرام»، يقول إنه ربما يكون الرئيس الأميركي جو بايدن «قرر... أن يحرض على معركة نووية فاصلة مدمرة ويأخذ نصف البشرية معه».
وأشار إلى أن إرسال الذخائر العنقودية والتعهد بضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يظهر أن بايدن استخدم جميع الموارد الأخرى.
وأشار ميدفيديف إلى أن هذه الخطوات تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة.
وحذر أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى واشنطن من قبل من أن حرباً عالمية ثالثة تقترب بسبب ما اعتبره مشاركة أميركية الآخذة في التغلغل بعمق في الأزمة.
ونددت روسيا، في وقت سابق اليوم السبت، بإرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن الخطوة «دليل ضعف» ولن تؤثر على العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن القرار الأميركي، الذي أعلن الجمعة «هو عمل ناتج من يأس ودليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي تمّ الترويج له كثيراً».
واعتبرت أن «آخر سلاح «معجزة» تعوّل عليه واشنطن وكييف، من دون التفكير بشأن تبعاته الخطرة، لن يكون له أي تأثير على العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.
ورأت زاخاروفا أن القرار الأميركي يظهر «المسار العدائي المناهض لروسيا الذي تعتمده الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تمديد النزاع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة».

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المصدر: وكالات
ذخائر عنقودية
ديمتري ميدفيديف
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