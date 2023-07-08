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أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة

قنبلة عنقودية
8 يوليو 2023 20:16

رحب وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر في الأراضي الروسية.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية لتستعين بها في هجومها المضاد.
وقال ريزنيكوف إن الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مضيفاً أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها.
وكتب ريزنيكوف على تويتر «ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا. لن تُستخدم هذه الذخائر في الأراضي الروسية».
وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية. وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، ما يهدد حياة المدنيين.
تشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطراً يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراعات.

 

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المصدر: وكالات
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