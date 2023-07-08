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روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
8 يوليو 2023 19:35

نددت روسيا، اليوم السبت، بإرسال الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن الخطوة «دليل ضعف» ولن تؤثر على العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن القرار الأميركي، الذي أعلن الجمعة «هو عمل ناتج من يأس ودليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي تمّ الترويج له كثيراً».
واعتبرت أن «آخر سلاح "معجزة" تعوّل عليه واشنطن وكييف، من دون التفكير بشأن تبعاته الخطرة، لن يكون له أي تأثير على العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.
ورأت زاخاروفا أن القرار الأميركي يظهر «المسار العدائي المناهض لروسيا الذي تعتمده الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تمديد النزاع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة»، معتبرة أن تعهد كييف عدم استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق مأهولة بالمدنيين «لا قيمة له».
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ الأزمة الحالية.
وأتى القرار، الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان «صعبا للغاية»، في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف أن هذه الأسلحة، التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

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المصدر: وكالات
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