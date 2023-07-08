رد على تقرير أممي بشأن سلوك الشرطة

ردت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، على تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تصرفات وسلوك الشرطة.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية مزاعم وجود عنصرية داخل الشرطة الوطنية الفرنسية، وهي المزاعم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم في العاصمة باريس، أن أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج من جانب قوات الشرطة في البلاد لا أساس له من الصحة.

كما أضاف البيان أن محاربة العنصرية وجميع أشكال التمييز تعتبر أولوية سياسية في فرنسا.

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن «أي إجراءات للتنميط العرقي من جانب قوات إنفاذ القانون والنظام محظورة في فرنسا لأنها تنتهك مبدأ المساواة الدستوري».

وأوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة لمكافحة التنميط العنصري المفرط.

جاء ذلك بعد طلب قدمته لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى فرنسا للتأكد من أن التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قرب باريس «شامل وغير متحيّز»، ودعتها إلى حظر التنميط العنصري.

وأدى مقتل الشاب نائل إلى أعمال شغب ليلية في العاصمة والعديد من المدن تسببت في إحراق مئات السيارات وعمليات نهب وتخريب.