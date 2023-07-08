مقاتلو «فاغنر» يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا

نقلت قناة على تطبيق «تلغرام» عن قائد كبير في مجموعة فاغنر قوله، إن مقاتلي المجموعة التي يترأسها يفغيني بريغوجن يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا تنفيذاً لبنود اتفاق أنهى تمرد المجموعة.

ومنذ التمرد، الذي وقع في 23 و24 يونيو الماضي، بقي المكان الدقيق لوجود بريغوجن وقوات مجموعته مجهولاً.

من المفترض، بموجب الاتفاق، أن ينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا، كما منحت موسكو قوات فاغنر حرية الاختيار بين الانتقال معه أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.

لكن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قال، يوم الخميس، إن بريغوجن وآلاف من مقاتلي المجموعة ما يزالون في روسيا، مما أثار تساؤلات عن تنفيذ الاتفاق.

ونقلت قناة على تطبيق«تلغرام»، اليوم السبت، عن أنطون يليزاروف، وهو قائد في مجموعة فاغنر قوله، إن المقاتلين في عطلة حتى أوائل أغسطس بناء على أوامر بريغوجن قبل الانتقال إلى بيلاروسيا.

وفقاً لقناة «يفغيني بريغوجن أون تلغرام»، قال يليزاروف «علينا إعداد القواعد وساحات التدريب، والتنسيق مع الحكومات والإدارات المحلية، وتنظيم التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا، وإنشاء خدمات الإمداد والتموين».