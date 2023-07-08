الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقاتلو «فاغنر» يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا

انسحاب مجموعة فاغنر إثر وساطة من بيلاروسيا
8 يوليو 2023 17:55

نقلت قناة على تطبيق «تلغرام» عن قائد كبير في مجموعة فاغنر قوله، إن مقاتلي المجموعة التي يترأسها يفغيني بريغوجن يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا تنفيذاً لبنود اتفاق أنهى تمرد المجموعة.
ومنذ التمرد، الذي وقع في 23 و24 يونيو الماضي، بقي المكان الدقيق لوجود بريغوجن وقوات مجموعته مجهولاً.
من المفترض، بموجب الاتفاق، أن ينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا، كما منحت موسكو قوات فاغنر حرية الاختيار بين الانتقال معه أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.
لكن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قال، يوم الخميس، إن بريغوجن وآلاف من مقاتلي المجموعة ما يزالون في روسيا، مما أثار تساؤلات عن تنفيذ الاتفاق.
ونقلت قناة على تطبيق«تلغرام»، اليوم السبت، عن أنطون يليزاروف، وهو قائد في مجموعة فاغنر قوله، إن المقاتلين في عطلة حتى أوائل أغسطس بناء على أوامر بريغوجن قبل الانتقال إلى بيلاروسيا.
وفقاً لقناة «يفغيني بريغوجن أون تلغرام»، قال يليزاروف «علينا إعداد القواعد وساحات التدريب، والتنسيق مع الحكومات والإدارات المحلية، وتنظيم التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا، وإنشاء خدمات الإمداد والتموين».

أخبار ذات صلة
زيلينسكي في «جزيرة الأفعى» وشويجو يتفقد «قواته»
اجتماع وزاري خليجي - روسي في موسكو غداً لتعزيز العلاقات
المصدر: رويترز
روسيا
روسيا البيضاء
مجموعة فاغنر
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©