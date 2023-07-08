إسبانيا تعلّق على إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

علّقت مارجاريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية، اليوم السبت، على قرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلأى أوكرانيا.

وقالت روبليس، إنه ينبغي عدم إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذه الأسلحة إلى كييف.

وتحظر أكثر من مئة دولة، من بينها إسبانيا، الذخائر العنقودية. وتطلق هذه الذخائر أعداداً كبيرة من القنابل الأصغر التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة. ويستمر خطر القنابل التي تبقى دون أن تنفجر لعقود.

وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس

وقالت الوزيرة الإسبانية للصحفيين، خلال تجمع في العاصمة مدريد قبيل الانتخابات العامة المقررة في 23 يوليو «إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف».

وأضافت «لا للقنابل العنقودية ونعم للدفاع الأوكراني المشروع الذي نفهم أنه ينبغي ألا ينفذ بالقنابل العنقودية».

وقالت روبليس إن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته حكومة الولايات المتحدة، وليس حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه إسبانيا. وهناك تأييد واسع النطاق بين الأحزاب الإسبانية لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية لها في الأزمة الحالية.

ولم توقع أي من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.