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مقتل 7 أشخاص جراء انفجار بحافلة ركاب في باكستان

مقتل 7 أشخاص جراء انفجار بحافلة ركاب في باكستان
8 يوليو 2023 14:33

 قالت الشرطة الباكستانية اليوم السبت، إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم عندما اندلعت النار في حافلة ركاب بوسط البلاد جراء انفجار أسطوانة الغاز المسال الخاصة بها إثر تسريب.

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وأفاد رضوان حسن المتحدث باسم قسم الإنقاذ "ضمن القتلى ثلاثة أطفال وامرأتين". وقع الحادث في مقاطعة سارجودا بإقليم البنجاب. وأضاف حسن أن عشرة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة إثر إصابتهم بحروق. وفرضت السلطات الباكستانية حظرا على استخدام حافلات النقل العام، وحافلات المدارس، أسطوانات الغاز ة جراء الحوادث التي أودت بحياة العشرات على مدار سنوات.

المصدر: د ب أ
باكستان
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