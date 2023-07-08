إصابة 6 أشخاص خلال سباق الثيران في إسبانيا

أصيب ستة أشخاص آخرين على الأقل، صباح اليوم السبت، خلال سباق الثيران الثاني، في مهرجان "سان فيرمين" في بامبلونا، في شمال إسبانيا. يأتي ذلك بعد إصابة ستة أشخاص، خلال سباق الثيران الأول أمس الجمعة. ولم يصب أي من الـ12 شخص بإصابات خطيرة.

وذكرت المحطة التلفزيونية الحكومية "آر.تي.في.آي" أن إصابات اليوم السبت اقتصرت بالأساس على الكدمات، ويعد هذا الحدث الأكثر شهرة وإثارة للجدل.

وذكرت وكالة أنباء "يوروبا برس" أن قائمة المصابين شملت ثلاثة مواطنين أميركيين، وقد تلقوا العلاج في المستشفى. ويتضمن المهرجان السنوي الذي بات مثيرا للجدل الآن، ويقام منذ 400 عام، حشودا تركض مع ستة ثيران مصارعة، يزن بعضها أكثر من 600 كيلوجرام، وعدة ثيران مروضة تجرى عبر الشوارع الضيقة للبلدة القديمة في الصباح الباكر إلى الساحة المخصصة لمصارعة الثيران في المساء. ويقام المهرجان منذ نحو 400 عام على شرف القديس الشفيع للمدينة، سان فيرمين.