برلمان بلغاريا يرفض تأجيل استخدام اليورو عملة للبلاد

رفض برلمان بلغاريا، في تصويت مثير للجدل، استفتاء يدعمه حزب يميني متطرف يسعى إلى تأجيل إدخال اليورو.

وصوتت أغلبية من 98 عضوا برلمانيا موالين للغرب ضد استفتاء يدعمه حزب فازرزدان (ولادة جديدة) اليميني المتطرف القومي.

ولم يصوت سوى 68 عضوا لصالح الاستفتاء. وامتنع 46 عضوا عن التصويت. وطلب الاستفتاء من البرلمانيين التصويت بشأن ما إذا كان يجب أن تظل الليف البلغارية عملة للبلاد حتى 2043.

وترمي الحكومة الجديدة الموالية للغرب في صوفيا إلى انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في 2025 .

وكانت البلاد جزءا من الاتحاد الأوروبي منذ2007 .

وكان من المفترض بدء استخدام اليورو في بلغاريا، التي تقع جنوب شرقي أوروبا في 2024.