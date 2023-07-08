قتلى جراء أمطار غزيرة في أبيدجان

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم ليل الخميس الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة في أبيدجان تسببت بحوادث انزلاق للتربة، كما أعلنت فرق الإطفاء في ساحل العاج.

وأعلن الكابتن أنيسيت باه نائب رئيس العمليات في إدارة الإطفاء "سجلنا عشرة قتلى تسعة منهم في يوبوغون وواحد في كوكودي-أنغر" وهما حيان في غرب أبيدجان ووسطها، على التوالي.

وقال إن انزلاق التربة في حي يوبوغون الصناعي "قرابة الساعة 03,00" أدى إلى سقوط "أربعة قتلى" وجريح واحد. وأضاف أنه في المنطقة نفسها وبعد انزلاق تربة ثان، تحدث رجال الإطفاء عن "سبعة جرحى وأربعة قتلى بينهم طفل".

وفي منطقة أتيكوبيه موسيكرو في حي يوبوغون انتشلت جثة شخص بعد انزلاق تربة فجرا.

وفي حي كوكودي "جرفت المياه شخصا" عثر السكان على جثته بعد ذلك، حسب المصدر نفسه.

لكن هذه الحصيلة ما زالت موقتة. فقد صرح الكابتن باه أن "المياه جرفت على ما يبدو ثلاثة أشخاص" لكن عمليات البحث عنهم لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.

وأضاف أن هذه "العمليات توقفت".