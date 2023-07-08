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قتيلان ومفقود جراء انفجار في عرض البحر بالمكسيك

قتيلان ومفقود جراء انفجار في عرض البحر بالمكسيك
8 يوليو 2023 09:32

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخصين وفقدان ثالث في الانفجار الذي أعقبه حريق الجمعة في منصة لاستخراج الغاز في خليج المكسيك.
وقال مدير شركة "بتروليوس مكسيكانوس" (بيميكس) المملوكة للدولة أوكتافيو روميرو في تسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "شخصين لقيا مصرعهما وفُقد ثالث".
وأضاف أن الضحايا موظفون في شركة خارجية كانت تنفذ أعمالاً على المنصة.
وقالت "بيميكس" في بيان إن 328 شخصًا كانوا يعملون على المنصة وتم إجلاء 321 منهم.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تحدث في مؤتمره الصحافي اليومي عن "مفقودين"، من دون أن يذكر تفاصيل.
وعرض الرئيس صوراً لعمود من اللهب والدخان على المنصة قبالة سواحل كامبيتشي وتاباسكو (جنوب شرق). وقال إن "رجال الإطفاء التابعين لبيميكس والبحرية يعملون في الموقع".

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المصدر: آ ف ب
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