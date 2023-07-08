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أردوغان يدعم محاولة أوكرانيا الانضمام للناتو

أردوغان يدعم محاولة أوكرانيا الانضمام للناتو
8 يوليو 2023 08:31

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول إن تركيا تدعم تطلعات أوكرانيا للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، وذلك قبل أيام من قمة قادة التحالف العسكري.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، :" أوكرانيا تستحق بلا شك عضوية الناتو".

وشكر زيلينسكي أردوغان على دعمه قبل قمة الناتو المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ، حيث من المتوقع أن يشارك الزعيم الأوكراني في القمة. وقال زيلينسكي مؤخرا إنه يتوقع دعوة رسمية لبلاده للانضمام إلى الناتو ، لكن الولايات المتحدة قضت على آمال أوكرانيا في الانضمام بسرعة إلى الناتو، قائلة إن القمة لن تسفر عن دعوة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو .

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وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن فيلنيوس "ستكون لحظة مهمة على هذا الطريق نحو العضوية" ، ولكن على أوكرانيا "خطوات أخرى يجب عليها اتخاذها قبل العضوية في الناتو".

وتبحث دول الناتو متى وكيف يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا وتحت أي ظروف. ويصر أعضاء مثل ألمانيا على ضرورة استيفاء شروط معينة، من بينها أن يكون الجيش تحت السيطرة المدنية والديمقراطية.

 

المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
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