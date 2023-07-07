الهجرة تطيح بالائتلاف الحاكم في هولندا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الجمعة، أنه سيقدّم استقالة حكومته بعد بلوغ الخلافات بشأن الهجرة بين أركان الائتلاف الحاكم حدا لا يمكن تجاوزه.

وقال روته، في مؤتمر صحفي "هذا المساء، توصلنا للأسف إلى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريبا استقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة".

كانت تقارير إعلامية أكدت، في وقت سابق الجمعة، انهيار الائتلاف الحكومي بعد عام ونصف عام فقط في الحكم.

وأضافت التقارير الإخبارية أن خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين عصفت بالحكومة.

وأشرف روته على مباحثات لحل الأزمة، بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، أخفقت في التوصل إلى اتفاق، بحسب ما أفادت به قناتا "أن أو أس" و"آر تي أل" التلفزيونيتان ووكالة "ايه أن بي" المحلية للأنباء.

ومارك روته، الذي بات أطول رئيس وزراء يبقى في السلطة، شغل المنصب خلال 12 عاما. وشكّل ائتلافه الرابع في يناير 2022 بعد 271 يوما من المفاوضات.

وأراد روته (56 عاما)، وهو زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليميني الليبرالي، أن يفرض قيودا على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب تقارير العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.

وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا.

إلا أن الحزب الديمقراطي المسيحي، المنضوي في الائتلاف الحاكم، عارض هذه الخطة بشدة.

وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف مباحثات أزمة الأربعاء وحتى وقت متأخر الخميس في محاولة لإنقاذ الحكومة التي مرّ على توليها السلطة 18 شهرا.