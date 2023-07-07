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دول الناتو تتفق على حد أدنى للإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي

دبابات ليوبارد الألمانية المتطورة
8 يوليو 2023 00:41

اتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على زيادة إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أفادت مصادر في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كانت سياسة الدول الأعضاء بالحلف من قبل، تتمثل في زيادة تدريجية للاستثمارات في مجال الدفاع بحيث تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول عام 2024، غير أن الكثير من الدول لا يزال يعجز عن الوفاء بذلك.
سيصبح التعهد المفروض ذاتيا، الآن، هو المقدار الأقل المتوقع من أعضاء الحلف لتعزيز عملية إعادة التسلح.
تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في مواقف أعضاء الحلف، بعد سنوات من الخلاف بشأن مستويات الاستثمار في المجال الدفاعي.
ومن المتوقع أن يعتمد زعماء الناتو، تعهد الإنفاق الدفاعي في قمة العاصمة اللتوانية فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

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المصدر: د ب أ
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
الإنفاق الدفاعي
الناتج المحلي الإجمالي
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