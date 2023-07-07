السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أردوغان وزيلينسكي يبحثان في إسطنبول «صيغة سلام»

الرئيس التركي مرحباً بالرئيس الأوكراني في إسطنبول (أ ف ب)
8 يوليو 2023 01:05

إسطنبول (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس، المحطة الأخيرة من جولة دولية يقوم بها بهدف حشد الدعم لبلاده، فيما أعلنت موسكو أنها ستتابع عن كثب نتائج المفاوضات وستواصل شراكتها البناءة مع أنقرة.
وقال الرئيس الأوكراني: «أجريت محادثات بناءة مع الرئيس التركي تضمنت صيغة السلام وقمة الناتو والضمانات الأمنية واتفاق الحبوب وإعادة إعمار أوكرانيا».
وقبل وصوله إلى إسطنبول، زار زيلينسكي سلوفاكيا حيث صرّح «أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول مسألة انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»، مضيفاً أن «هذا الأمر في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره». 
وأكد «نتوقع وحدة صف من الحلف لأن قوته في وحدته»، قبل أيام من قمة الناتو المقررة في 11 و12 يوليو في فيلنيوس.
وأعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، أن قادة دول الناتو الـ31 «سيعيدون التأكيد أن أوكرانيا ستصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي، وسيتحدون حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها»، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها. وأضاف «نحن نتشاور ونعمل على الصياغة الدقيقة التي ستعلن عندما نتوصل إلى اتفاق» في هذا الشأن.
بدوره، قال الكرملين أمس إنه «سيتابع عن كثب» المحادثات التي سيجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره رجب طيب أردوغان. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين «سنتابع عن كثب نتائج المفاوضات وسنواصل شراكتنا البناءة مع أنقرة». ورحب بيسكوف بـ«دور الوسيط» الذي يقوم به أردوغان في الأزمة الأوكرانية، مشدداً على أن الرئيس التركي «بذل مرات عدة جهوداً كبيرة لحل مشاكل مختلفة».
وأضاف «سنكون مهتمين بمعرفة مواضيع البحث بين أردوغان وزيلينسكي، هذا أمر مهم».
من ناحية أخرى قال بيسكوف إن روسيا لم تغلق باب التفاوض مع أوكرانيا في أي وقت، واستدرك بأن الكرملين «لا يرى آفاقاً للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا».
ومن بين الموضوعات الرئيسة في محادثات زيلينسكي بإسطنبول مصير اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي، للسماح بالتصدير الآمن للحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا، حسبما صرح  مسؤول تركي كبير قبيل عقد المحادثات.
وهددت روسيا، التي تشعر بالغضب حيال تنفيذ بعض جوانب الاتفاق، بعدم الموافقة على التمديد لما بعد 17 يوليو.
وقال المسؤول التركي الكبير إنه إلى جانب اتفاق الحبوب وتبادل محتمل للأسرى، سيناقش أردوغان وزيلينسكي الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الحالية.

رجب طيب أردوغان
فولوديمير زيلينسكي
تركيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الرئيس التركي
الرئيس الأوكراني
إسطنبول
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©