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جوتيريش يدعو للتركيز على الأمن الغذائي العالمي

أنطونيو جوتيريش
8 يوليو 2023 01:05

واشنطن (وكالات) 

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وصف أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاقات التي تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود مع تسهيل نقل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية بأنها تلعب «دوراً لا غنى عنه» في الأمن الغذائي العالمي.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين «يظل الأمين العام وفريقه ملتزمين تماماً بالبناء على التقدم المحرز بالفعل ويتواصلون باستمرار مع مجموعة كبيرة مع أصحاب المصلحة في هذا الصدد». وأضاف حق «يدعو الأمين العام جميع من يهمهم الأمر لجعل الأمن الغذائي العالمي أولوية». 
ومن المقرر أن ينتهي سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 17 يوليو.

أنطونيو جوتيريش
الأمن الغذائي
الأمن الغذائي العالمي
الأمم المتحدة
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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