أوروبا تدعم صناعاتها الدفاعية بـ544 مليون دولار

بروكسل (وكالات)

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، أمس، على حزمة بقيمة 500 مليون يورو (544 مليون دولار) لدعم صناعة الدفاع الأوروبية، وتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي التابع للاتحاد، في بيان، أنه توصل إلى «اتفاق مؤقت» بشأن قانون دعم إنتاج الذخيرة مع مفاوضي البرلمان الأوروبي، والمقترح منذ أبريل الماضي.

وأوضح البيان أن القانون المنتظر «سيحشد على وجه السرعة 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم تكثيف القدرات التصنيعية، لإنتاج ذخائر أرض- أرض ومدفعية وكذلك صواريخ». ومن المقرر أن يساعد مشروع القانون الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أبريل، دول الاتحاد على إعادة تخزين ترساناتها.