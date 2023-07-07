السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوروبا تدعم صناعاتها الدفاعية بـ544 مليون دولار

أوروبا تدعم صناعاتها الدفاعية بـ544 مليون دولار
8 يوليو 2023 01:04

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
جهود دولية لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الاتحاد الأوروبي يمنح ترخيصاً كاملاً للقاح ضد كورونا

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، أمس، على حزمة بقيمة 500 مليون يورو (544 مليون دولار) لدعم صناعة الدفاع الأوروبية، وتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي التابع للاتحاد، في بيان، أنه توصل إلى «اتفاق مؤقت» بشأن قانون دعم إنتاج الذخيرة مع مفاوضي البرلمان الأوروبي، والمقترح منذ أبريل الماضي.
وأوضح البيان أن القانون المنتظر «سيحشد على وجه السرعة 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم تكثيف القدرات التصنيعية، لإنتاج ذخائر أرض- أرض ومدفعية وكذلك صواريخ». ومن المقرر أن يساعد مشروع القانون الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أبريل، دول الاتحاد على إعادة تخزين ترساناتها.

أوروبا
الصناعات الدفاعية
الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©