بايدن يعلّق على تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية.

وقال بايدن إن الأمر كان قراراً كان "صعباً جداً".

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعيد تأكيد مستشاره للأمن القومي جايك ساليفان أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية معتبراً أن هذه الخطوة، التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف، هي "الصواب" الذي يجب القيام به.

وأضاف ساليفان أن الرئيس بايدن اتخذ القرار بالتشاور مع حلفائه وبعد "توصية بالإجماع" من إدارته.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي "نحن ندرك أن الذخائر العنقودية تخلق خطرا بإلحاق أضرار بالمدنيين من الذخائر من مخلفات الحروب. ولهذا السبب، أجلنا القرار لأطول فترة ممكنة"، مشددا على أن الرئيس بايدن اتخذ القرار "الصعب" بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بعد التشاور مع "الحلفاء والشركاء".